Pipoca Mais Doce sobre Teresa e Jéssica: “São intriguistas e usam um tom maldoso pelas costas”

06 jul 2020 • 19:32

Já não é a primeira vez que Ana Garcia Martins, mais conhecida como ‘Pipoca Mais Doce’, tece duras críticas aos concorrentes do ‘Big Brother’. Na gala do último domingo, a comentadora do reality show não poupou Teresa e Jéssica, que falaram mal dos colegas, depois de serem exibidas imagens do mesmo.

"Sempre que há estes vídeos mais polémicos ou com situações mais embaraçosas são sempre as mesmas personagens a interpretar estes papéis (…)", começou por dizer.

"Foi ser maldosos com os colegas, foi ser intriguistas e nunca dizem exatamente na cara da mesma forma, se calhar dizem de uma forma mais suave mas depois por trás é que aproveitam para dar aquela estucada final", afirmou a blogger.

Recorde-se que a comentadora já foi alvo de ameaças por parte de seguidores do programa.