Pipoca Mais Doce sofre com distância dos filhos: "Esta está a ser a parte mais difícil do vírus"

, começou por escrever na legenda da imagem que partilhou da filha. Isolada da família, a comunicadora falou sobre a dificuldade em manter-se longe de Benedita, de dois anos e de Mateus, de sete., acrescentou., atirou.Recorde-se que Pipoca Mais Doce deixou a TVI em alvoroço, depois de ter marcado presença na gala do 'Big Brother' no passado domingo, 10 de janeiro, e no programacomna passada quarta-feira, dia 13 de janeiro. Na sexta-feira, testou positivo para a Covid-19.