Pipoca Mais Doce sofre com duros golpes da vida Divórcio e morte do pai deixam Ana Garcia Martins destroçada. Blogger opta por se isolar

Pipoca Mais Doce sofre com duros golpes da vida

30 jun 2021 • 18:16

Os últimos meses têm sido uma verdadeira tormenta para Ana Garcia Martins, que viu o seu casamento desmoronar. Apesar das tentativas para ‘salvar’ a relação, o ‘ex’, Ricardo Martins Pereira, antecipou-se com um pedido de divórcio por email que deixou a blogger destroçada. A juntar ao fracasso da sua vida amorosa, a influenciadora sofreu um duro golpe com a morte do pai, que tinha como o seu ídolo e inspiração. Enquanto chora a perda, Pipoca assiste ainda à nova relação do ex-companheiro, que não se inibe de partilhar fotografias ao lado da sua nova namorada, Sara Veloso.



Momentos de profunda tristeza e sofrimento que levaram a comentadora da TVI a isolar-se. "A vida tem sido tão certeira a enfiar-me chapadas (...) Não me apetece mentir e dizer que estou incrível, porque não estou. Na maior parte do tempo, gostava só de poder ficar no escuro e em silêncio", partilhou num desabafo. Durante as últimas semanas, a blogger afastou-se da esfera mediática e opta por se refugiar junto da mãe e dos dois filhos, Mateus e Benedita, que são a sua prioridade.

Mais sobre

artigos relacionados