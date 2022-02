Pipoca Mais Doce soma confrontos com colegas

23 fev 2022 • 06:00

Carolina Cunha

Depois dos momentos de tensão criados com Cristina Ferreira, em direto nas galas do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), Ana Garcia Martins, de 41 anos, soma confrontos com os colegas da estação. Desta vez, o visado foi Manuel Luís Goucha.









O apresentador recebeu no seu programa da TVI Ricardo Martins Pereira, ex-marido da comentadora. “Ricardo Martins Pereira (o ‘Arrumadinho’, ex-marido da Pipoca Mais Doce) hoje no ‘Goucha’”, escreveu Manuel Luís nas redes sociais. Ana Garcia Martins não demorou a reagir.

“Querido Manuel Luís Goucha, ‘ex-marido da Pipoca Mais Doce’ virou um cargo? Lamento que alguém precise de ser apresentado assim para justificar uma ‘entrevista de vida’”, respondeu.