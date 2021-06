Pipoca Mais Doce 'traída' após declaração ao ex

Ana Garcia Martins estava com esperança na reconciliação, mas Ricardo já tem novo amor

10 jun 2021 • 18:36

Uma semana depois de Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, ter mostrado a sua fragilidade em entrevista a Manuel Luís Goucha, ao revelar queUma situação que parece ter apanhado a ex-comentadora do ‘Big Brother’ completamente de surpresa.Sabe-se agora que Ricardo Martins Pereira não pensava da mesma forma já que no passado fim de semana se mostrou cúmplice da economista Sara Veloso.Alguns seguidores reprovaram o facto de ‘O Arrumadinho’, como é conhecido, ter assumido "logo" a sua nova paixão.Um dos comentários mereceu uma resposta da sua parte. "Acha que eu não não deveria estar numa relação em pelo menos um ano. Outras pessoas acharão 6 meses. Outras 1 mês. Outras não ligam a isso. Eu faço aquilo que acho que é melhor e mais indicado para mim, independentemente da opinião dos outros, sobretudo da opinião de quem não me conhece e não sabe nada sobre a minha vida", escreveu.Pipoca e Ricardo foram casados durante 10 anos e têm dois filhos.