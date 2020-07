Pipoca mais Doce volta a 'atacar' Hélder: "Ele parou aos 12 anos de idade"

"

", disse a Pipoca mais Doce.





Ana Garcia Martins voltou a 'arrasar' Hélder do 'Big Brother'.A comentadora do programa, que nunca lhe poupa nas críticas, realçou, desta vez, que acha que o crescimento do concorrente parou por volta dos 12 anos de idade, de forma a dizer que as atitudes deste na casa mais vigiada do país deixam muito a desejar face à idade que tem, 29.Hélder tem sido alvo de várias polémicas desde que entrou no desafio. Após ser expulso, regressou ao programa e tem mais uma vez captado as atenções pelos piores motivos.Recentemente, Hélder protagonizou um confronto com a colega Ana Catharina. O rosto da TVI também não resistiu a comentar o assunto