Pipoca recebe salário de estrela na TVI e o valor já é conhecido

Pipoca Mais Doce

03 fev 2021 • 15:06

Pipoca Mais Doce estava decidida a abandonar a gala do 'Big Brother', TVI, no domingo, após o confronto com Teresa. A comentadora admitiu que ganha um bom ordenado pela sua prestação, mas sublinhou que não é isso que a move.Aliás, posso dizer o que penso de uma forma completamente independente porque não estou presa a nada. Isto não é tudo, por isso não tenho de aturar tudo. Não vai acontecer", explicou no dia seguinte.Entretanto, a 'TV Mais' revelou pormenores do contrato de Ana Garcia Martins com o canal de Queluz de Baixo, que varia consoantea quantidade de vezes que aparece no ecrã. "".Segundo uma fonte ligada à produção da TVI, Pipoca usufrui de um contrato cujo valor fixo ronda os 4000 euros, mais 250 por cada participação que faz, nas galas reality show, no 'Extra' ou no programa 'Dois às 10'.