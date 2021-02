Pipoca recorda tragédia: "Não estás preparada para te dizerem que morreu um irmão"

Ana Garcia Martins, conhecida por Pipoca Mais Doce, é a próxima convidada do programa 'Conta-me', com Maria Cerqueira Gomes e divulgou um pequeno teaser da conversa.A comentadora do 'Big Brother', da TVI, falou sobre o momento mais dramático da sua vida, a morte do irmão, vítima de um acidente de viação. "", começou por contar.".Quando questionada sobre como se lida com isso, Ana Garcia Martins confessa: "