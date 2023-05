Piqué agredido pelo irmão de Shakira

17:13

Tonino Mebarak,

"Há rumores de que a polícia teve de intervir para acabar com a discussão, mas não existe um documento oficial da policia, não existe um relatório público oficial desse incidente", disse ainda a jornalista.





Apesar da relação entre Shakira, de 46 anos, e Piqué, de 36, ter chegado ao fim, ainda surgem capítulos novos nesta história. Desta vez, o irmão da cantora colombiana,terá agredido o ex-jogador, depois de uma discussão acesa com a artista enquanto visitava os filhos, Sasha, de 8 anos, e Milan, de 10, em Miami, nos Estados Unidos da América.De acordo com a jornalista espanhola Verónica Bastos, em declarações ao programa 'La Mesa Caliente', revelou queAo mesmo tempo, surge a notícia que Gerard Piqué quer mudar o acordo de Shakira de visita aos filhos. Inicialmente ficou combinado que o ex-jogador poderia passar 10 dias por mês com as crianças. No entanto, na primeira visita aos filhos em Miami, a artista lembrou o atleta que já tinha passado dois dias do mês de abril com Sasha e Milan, pelo que apenas lhe restavam oito. O atleta não gostou da atitude da colombiana e encurtou a estadia nos Estados Unidos para seis dias.