Piqué gasta mais de dois mil euros por noite

01:30

Carolina Cunha

A separação de Shakira e Piqué levou o jogador do Barcelona a implementar novas rotinas e as festas de arromba, nas discotecas de Barcelona, tornaram-se habituais. Jordi Martín, paparazzi que segue Gerard Piqué há largos anos, revelou ao programa de televisão espanhol ‘Socialité’ que o craque é presença assídua na vida noturna e que não tem olhado a gastos para a sua diversão. "Sigo-o há doze anos e ele é muito conhecido em Barcelona, até pelas festas que organiza. Mas as pessoas dizem-me que ultimamente ele tem ultrapassado os limites, tem estado muito com Riqui Puig, o seu colega de equipa", revelou o fotógrafo sobre os novos hábitos do craque, que atualmente se encontra de férias.Jordi Martín vai mais longe e fala sobre os valores que o jogador tem gasto por mês em estabelecimentos de diversão noturna. "Está a gastar quantidades indecentes de dinheiro na discoteca Bling Bling e no restaurante Patrón e, pelo que me dizem, fica lá até às tantas da manhã. Os gastos dependem do dia mas, pelo que sei, são de pelo menos dois mil euros por noite. De dois mil euros para cima. Mas claro, esses valores para ele são irrisórios", concluiu.Recorde-se que o fim da relação com Shakira, com quem esteve junto ao longo de mais de uma década, teve por base a infidelidade do jogador.