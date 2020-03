Pirata informático promete revelar segredos de amigo das estrelas

Conta de Ruben Correia foi roubada e foram partilhadas mensagens intimidatórias

Ruben Correia, um produtor da Endemol que mantém uma relação de grande cumplicidade com algumas celebridades nacionais, como Cristina Ferreira, Goucha, Isabel Silva, Sofia Ribeiro ou Nuno Eiró, entre outros, foi vítima de um pirata informático, que roubou da sua conta de Instagram.Agora, o hacker promete revelar vários segredos do produtor., começou por explicar o pirata informático através de uma publicação., garante o mesmo hacker que acedeu à conta de Ruben Correia, que afirma ainda que o produtor quer contéudos de nudez., foi uma das frases divulgadas na conta de Instagram, numa imagem onde juntaram o contacto telefónico de Ruben Correia.As celebridades portuguesas próximas de Ruben Correia, mais conhecido por Rubinho, mostram preocupação pela situação de ameaças que o jovem atravessa neste momento. No entanto, fontes ligadas ao produtor garantem que as acusações não têm qualquer fundamento.