Piratas ameaçam Joana Madeira com vídeos íntimos

Carolina Cunha

Joana Madeira denunciou que está a ser alvo de chantagem e ameaças por parte de um hacker. No email que recebeu, e que continha uma das suas passwords, os piratas informáticos exigiram-lhe o pagamento de 50 mil euros e ameaçaram com a publicação de vídeos e fotografias íntimas da humorista. "Fiquei com medo que denegrissem a minha imagem", disse Joana ao CM.Consciente da ameaça, e como forma de se defender de possíveis ataques informáticos, a mulher de Eduardo Madeira decidiu denunciar o caso nas redes sociais. Quanto à publicação das imagens íntimas, garante estar "tranquila" uma vez que não tem conteúdos do género e não sente pudor em publicar as suas fotografias mais ousadas nas redes sociais.Apesar do susto e de já ter alterado todas as suas passwords, devido à crise da Covid-19, Joana optou por não realizar, para já, queixa junto das autoridades, uma vez que se encontra em isolamento com a família. Ao denunciar o caso, diz ainda ter tomado conhecimento de mais casos de chantagem e ameaças a famosos e anónimos.