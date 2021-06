Pizzi celebra o amor com viagem a Roma Craque celebra quarto aniversário de casamento em Itália.

01:30

Rute Lourenço

De fora do leque de convocados para o Europeu, Pizzi começou as férias mais cedo e está a aproveitar para viver dias românticos ao lado da mulher, Maria de Barros.



O primeiro destino escolhido foi Roma, em Itália, e teve um simbolismo especial, uma vez que os dois estão a celebrar o quarto aniversário de casamento. “Há quatro anos que te digo ‘sim’ todos os dias, cada vez mais com a certeza de que fomos feitos para estar juntos e que tudo faz mais sentido do teu lado. Obrigada por sermos um do outro, por construirmos a nossa família e lutarmos por ela todos os dias”, escreveu a mulher do jogador, durante a viagem a Roma, que serviu para namorar, com os dois filhos a ficarem em Portugal, a cargo dos avós.

