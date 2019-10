Pizzi chega aos 30 anos entre craques

"Chegaram os 30!" Foi desta forma que Pizzi assinalou o aniversário.O jogador do Benfica soprou as 30 velas no domingo, dia 6, ao lado da família e dos amigos mais próximos, como Simão Sabrosa, Vanessa Rebelo, Jani Gabriel, Rui Porto Nunes ou Paulo Battista, e alguns craques como André Almeida e Rafael Silva, num conhecido restaurante em Lisboa.A festa, embora simples, foi bastante simbólica."Quero agradecer a todos que me felicitaram e a quem esteve comigo neste dia tão especial. Não podia ter sido melhor", agradeceu através de uma publicação nas redes sociais. Ao longo dia, o craque dos encarnados recebeu várias mensagens de carinho.Destaca-se a da mulher Maria de Barros. "Parabéns meu trintão. Que seja sempre assim, juntos", pode ler-se na publicação.O craque devolveu as juras de amor eterno: "Sempre de mão dada". O bolo de aniversário de Pizzi continha uma mensagem humorística. "Continua calmo e não entres em pânico. São só os 30", lê-se.