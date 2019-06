Pizzi comemora dois anos de casamento com mensagem emotiva

Um dia mágico, repleto de felicidade e amor! Sem dúvida um dia que repetiria vezes sem conta a teu lado Maria Luís









! Um amor para a vida toda", escreveu o jogador.

Pizzi e Maria de Barros namoraram durante 10 anos e casaram há dois anos. O casal subiu ao altar a 4 de junho de 2017, após um pedido de casamento em Paris.O craque do Benfica publicou uma fotografia do enlace com a esposa, com uma mensagem emotiva. "Pizzi e a esposa têm dois filhos, Afonso, de três anos, e Francisco, de dois meses.