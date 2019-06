Pizzi descansa e aproveita o sol com a família em férias no Algarve

01:30

Depois de ver o seu clube, Benfica, conquistar o título de campeão nacional e do grande triunfo da seleção portuguesa na Liga das Nações, é tempo de descansar. E, à semelhança de muitos portugueses, Pizzi está a aproveitar o bom tempo do nosso país, na praia de Vale do Lobo, no Algarve.O jogador dos encarnados está de férias com a mulher, Maria Luís, e os filhos, Afonso, e o bebé, Francisco, que nasceu em março, e já derrete corações nas redes sociais pelas fotografias ternurentas que o casal tem vindo a partilhar."Férias em família", escreveu Pizzi na legenda de uma fotografia a relaxar na praia, tendo juntado um coração à legenda.