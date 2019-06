Pizzi descansa em família no Algarve

Antes do início da época, o jogador do Benfica esteve no Zoomarine.

01:30

Tiago Lima

De férias com a família, depois de ter vencido o campeonato nacional pelo Benfica e a Liga das Nações pela seleção nacional, Pizzi aproveitou o bom tempo e rumou ao Algarve para descontrair em família e, nos últimos dias, esteve no Zoomarine, em Albufeira, na companhia da mulher, Maria Barros, e dos dois filhos, Afonso, 3 anos, e Francisco, 2 meses."A família passeou pelo recinto, onde visitou, entre outros, o habitat das focas e leões-marinhos e o aquário, onde se encontram os tubarões. Mais tarde tiveram a oportunidade de assistir à apresentação dos golfinhos", disse aofonte do espaço.No final, a família pôde ainda visitar um espaço exclusivo, anexo ao parque aquático temático, onde puderam interagir durante algum tempo com os golfinhos.