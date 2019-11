Pizzi faz declaração à mulher

Craque da Luz assinalou data especial com mensagem emotiva.

01:30

Maria Luís Barros, mulher do craque da Luz, celebrou o seu 30º aniversário. Uma data especial assinalada por Pizzi, que mostra viver uma relação de 13 anos repleto de cumplicidade. "Parabéns, amor da minha vida, espero que tenhas um dia muito feliz como realmente mereces. Obrigado por seres tão maravilhosa e por fazeres de nós os três homens mais felizes do mundo. O teu marido e os teus filhos têm um orgulho enorme em ti", escreveu o jogador do Benfica, de 30 anos, revelando várias fotos da família que construiu ao lado de Maria.

O casal, que mantém uma relação desde os tempos de escola, tem dois filhos - Afonso, de quatro anos, e Francisco, de seis meses. Maria mudou-se para Lisboa para acompanhar de perto o craque.