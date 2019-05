Pizzi faz revelações inéditas sobre a família e o final de carreira

Pizzi e a mulher, Maria Barros, estiveram esta sexta-feira, 24 de maio, no 'Programa da Cristina'. Uma visita há muito aguardada onde o craque da Luz fez revelações surpreendentes sobre a sua família e carreira.O jogador do Benfica vive uma fase feliz na sua vida profissional e pessoal. Depois de ter sido pai pela segunda vez há dois meses, Pizzi sagrou-se campeão nacional pela quarta vez ao serviço do Sport Lisboa e Benfica.Numa conversa intimista, o casal revelou o quão díficil têm sido as noites mal dormidas com um bebé recém-nascido em casa e ainda a paixão que o filho mais velho, Afonso, já demonstra pelo mundo do futebol.Sobre a sua carreira profissional, o craque, de 29 anos, assumiu que o fim da sua carreira é algo que o assusta bastante. "Acaba por assustar... Ainda há cinco anos era uma jovem promessa. Mas faz parte. Uma pessoa com a idade vai-se mentalizando", revelou Pizzi.Recorde-se que o jovem casal é oriundo do norte do País, da cidade de Bragança, e começou a namorar aos 16 anos. Pizzi e Maria mantêm uma relação há cerca de 13 e são pais de Afonso, de 4 anos, e Francisco, de 2 meses.