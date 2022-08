Plácido Domingo associado a rede de tráfico

O nome de Plácido Domingo, de 81 anos, surge associado a uma rede de tráfico sexual na Argentina. De acordo com o jornal ‘La Nación’, o tenor foi citado numas gravações no âmbito de uma megaoperação que visou desmantelar uma quadrilha que usava a Escola de Ioga de Buenos Aires como fachada para a prática de crimes. A publicação avança que o grupo traficava, inclusivamente, menores. Os ‘alunos’ eram enviados para terem encontros com pessoas de alto poder económico.









Num dos áudios obtidos, pode ouvir-se uma conversa entre Plácido Domingo e uma mulher do grupo, identificada como Mendy, com quem combina um encontro. Mais tarde, a mulher comunica o plano ao líder do grupo, Juan Percowicz.

A investigação já levou a 19 detenções e especula-se que surjam mais nomes ligados ao espetáculo e à política.





Desde 2019 que o tenor se vê envolvido em escândalos de natureza sexual, depois de dezenas de mulheres, incluindo bailarinas e cantoras, o terem acusado de assédio sexual. No ano seguinte, Plácido Domingo quebrou o silêncio para negar qualquer crime. “Nunca abusei de ninguém. Vou repetir isso para o resto da minha vida”, afirmou ao ‘La Repubblica’.





Com as polémicas a ganharem peso, foi obrigado a demitir-se do cargo de diretor-geral da LA Opera, na Califórnia.