Planos de ter um bebé une Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

07 fev 2021 • 15:17

Carolina Cunha

Kelly Bailey, de 22 anos, e Lourenço Ortigão, de 31, partilham o desejo de aumentar a família em breve. Se no início da relação a diferença de idades chegou a ser motivo de entrave, atualmente é vivida com grande descontração pelo casal. "Agora não faz diferença, mas no início quando começámos a namorar a Kelly tinha 19 anos", recordou Lourenço.

Com nove anos de diferença, o casal, que comprou recentemente um apartamento em comum, está pronto para dar o próximo passo na relação. "Eu gostava de ser mãe nova", confidenciou a atriz recentemente no programa ‘Dois às 10’. "Acho que é importante dar isso aos meus pais e acho que tenho essa possibilidade, tenho esse apoio da parte da família do Lourenço", frisou. Também Lourenço partilha da mesma vontade de viver a experiência da paternidade ao lado da namorada e mostra-se feliz por estarem em sintonia. Ainda assim é uma questão vivida "sem pressões".

