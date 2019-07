Plantel do Benfica desfruta de dia de folga em Nova Iorque

O plantel da equipa do Sport Lisboa e Benfica está em período de estágio nos Estados Unidos da América. Durante os primeiros dias, a equipa esteve na Califórnia e mais tarde rumou a Nova Iorque, onde continua hospedada.Entre várias sessões de treinos intensos e jogos de preparação para a próxima época que se avizinha, o treinador Bruno Lage presenteou os jogadores com uma folga. Durante o dia de descanso, os craques encarnados optaram por visitar os principais pontos turísticos de Nova Iorque, com destaque para a famosa Times Square, e claro, para irem às compras em lojas de luxo.Nas redes sociais, os jogadores fizeram questão de registar o momento com diversas imagens num ambiente divertido e de grande descontração.Pizzi, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo, Chiquinho e Rafael Alexandre foram alguns dos jogadores de destaque que tudo fizeram por desfrutar ao máximo do tempo livre na cidade norte-americana.Durante a estadia nos EUA, a equipa da Luz ainda teve oportunidade de conviver com alguns adeptos.Os jogadores estiveram em plena 5º Avenida, situada no coração do mediático bairro de Manhattan, e foram recibos por vários adeptos, que se mostraram eufóricos com a presença da equipa portuguesa.