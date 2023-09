Pneumonia leva Débora Monteiro para o hospital

Débora Monteiro, de 40 anos, passou o fim de semana no hospital com “um princípio de pneumonia”. A atriz e apresentadora explicou, nas redes sociais, que desvalorizou os sintomas, mas que, mais tarde, teve mesmo de ser assistida por especialistas.





“Comecei o fim de semana no hospital com princípio de pneumonia. Andei a desvalorizar uma tosse que nem me deixava respirar. ‘Isto são alergias’ dizia eu”, começou por contar Débora Monteiro.