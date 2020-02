Polémica: Alexandra Lencastre trocada por Jessica Athayde

O ‘Dança com as Estrelas’ marca o regresso de muitas caras conhecidas ao formato e aposta também em novas figuras de destaque. Rita Pereira, Pedro Teixeira, Sr. Alberto e Cifrão são alguns dos rostos já confirmados para mais uma temporada do concurso.Tal como em edições anteriores, era expectável que Alexandra Lencastre, um dos membros mais acarinhados pelo público português, integrasse o painel de jurados, mas a veterana da TVI acabou por ser substituída por um novo rosto da estação de Queluz de Baixo.Jessica Athayde, que tem estado afastada para se dedicar ao filho, foi chamada pela direção do canal para substituir Alexandra como jurada do concurso de dança.Face a esta revelação, osabe que a atriz, que integrou todas as edições de ‘Dança com as Estrelas’, se mostrou triste e desiludida com toda a situação, uma vez que este era um dos seus formatos de eleição no canal.Esta decisão está integrada na mais recente estratégia do novo diretor de programas Nuno Santos, que pretende apostar em novos rostos do canal em diferentes formatos da grelha e que têm uma forte presença nas redes sociais, a fim de captar diferentes públicos.Apesar de ter sido afastada do programa de domingo à noite, a atriz, que atualmente integra o elenco da novela ‘Na Corda Bamba’, renovou o contrato de exclusividade com a TVI.Ainda assim, esta renovação teve um sabor agridoce, uma vez que a artista teve de abdicar de parte do seu cachet por imposição do canal. Esta não foi a primeira vez que Alexandra viu uma baixa no seu ordenado. Em 2017, a atriz passou dos 16 mil euros mensais para os oito mil.Este será o primeiro projeto que Jessica Athayde irá integrar após ter sido mãe do pequeno Oliver, há cerca de sete meses. Depois de ter rejeitado o elenco de novelas, a atriz regressa ao ativo com o papel de jurada do concurso que irá ocupar o horário nobre de domingo.Jessica Athayde e Diogo Amaral separaram-se ainda durante a gravidez, mas agora parecem já ter ultrapassado as divergências e mostram-se mais cúmplices do que nunca. O ator revelou que quer ter mais filhos com Jessica.Nesta fase da sua vida, Jessica Atahyde assume estar muito dedicada ao filho, daí recusar projetos com uma maior carga horária. Com novas prioridades, a atriz garante que quer conciliar da melhor forma o trabalho com o bebé Oliver.Jessica Athayde já poderia ter regressado aos ecrãs, para uma nova telenovela da TVI, mas recusou o projeto proposto pela estação, por causa do filho, uma vez que iria ter uma pesada carga horária.Alexandra Lencastre termina as gravações da telenovela na ‘Corda Bamba’ e fica sem projetos em televisão. Nesta pausa, a atriz vai aproveitar para se dedicar ao teatro, numa peça com Diogo Infante.