Polémica com extensões de Cristina leva cabeleireira a interpor ação contra o Estado

01:30

Secundino Cunha

A gerente de um conhecido salão de cabeleireiro de Braga colocou, no Tribunal Administrativo e Fiscal da cidade, uma ação "urgente" de intimação, contra o Estado, para a proteção de direitos, liberdades e garantias. Decidiu avançar para a justiça após a apresentadora Cristina Ferreira ter partilhado nas redes sociais um vídeo em que aparece a colocar extensões no cabelo. As imagens causaram a revolta dos profissionais do setor que, devido à pandemia, se encontra de portas fechadas."Fechamos? Sim. Mas então que nos tratem a todos por igual. Se não é possível prestar serviços de cabeleireiro, então ninguém os pode prestar. Tem de haver igualdade no tratamento dos vários setores", avança Vânia Oliveira, que ficou revoltada com as imagens partilhadas pela apresentadora e diretora da TVI. "Decidi, sem medos, que tinha de fazer alguma coisa, não só por mim, mas pelas minhas trabalhadoras e por todos os que estão fechados e em dificuldades. Se uns podem trabalhar, então podemos todos", remata.A Vânia Oliveira juntaram-se outras vozes de protesto. "Pôr extensões não é um bem de necessidade!" ou "Uma falta de respeito para todos os que não podem trabalhar" foram algumas das mensagens partilhadas nas redes sociais.Ruben Rua esteve esta sexta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha na TVI e ficou em choque ao saber da morte do professor primário, que o "marcou para a vida". No final, o jovem apresentador foi acarinhado por Cristina Ferreira nos bastidores.