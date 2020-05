Pedro Alves compara homossexuais a toxicodependentes e gera nova polémica no 'Big Brother'

Iury interrogou: "

afirmou o concorrente de Santa Maria da Feira.





A polémica sobre homofobia que está a dar que falar na nova edição do 'Big Brother' não pára.Após os comentários homofóbicos por parte de Hélder, que foi sancionado pela produção do programa e está a ser duramente criticado pelos espectadores, o concorrente Pedro Alves está agora também a captar as atenções pelas piores razões.O jovem também se mostrou incomodado com a comunidade homossexual, e revelou ter preconceito com essa escolha sexual.Em conversa com a colega Iury, que tentava consciencializar Hélder após o castigo que sofreu por parte da produção, o concorrente veio à conversa e mostrou identificar-se com o lesado.defendeu Iury, que acabou por ser desafiada pelo colega a fazer a mesma questão a outros homens do reality-show, e a jovem questionou o concorrente Pedro Alves.

"Faz-me confusão, mas é a vida deles", respondeu Pedro.

"E se tivesses um filho e um casal gay se estivesse a beijar ao teu lado?", continuou Iury.



"Não sei qual seria a minha reação", confessou Pedro Alves, que num casting para o reality-show se definiu como "um bocadinho homofóbico".



O mesmo participante do formato da TVI acabou por comparar um beijo de um casal gay a "um drogado a meter para a veia" em público, o que chocou os espectadores. Hélder, que já foi penalizado por essa atitufe publicamente, acabou por concordar.



"Um drogado não é livre de gostar de droga?", ironizou Pedro Alves.



Iury não se conteve e não hesitou em continuar a chamar homofóbicos aos companheiros da casa.

Perante esta conversa, Iury está a ser elogiada nas redes socias, enquanto os 'ataques' a Hélder e Pedro Alves tornam-se cada vez mais constantes. Até no Brasil o assunto já está a captar as atenções de alguns seguidores.





A carregar o vídeo ...

Pedro Alves mostra-se incomodado com comunidade homossexual