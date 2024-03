Polémica continua ... agora cuecas do príncipe Harry fazem história

20:01





'Spare - Na Sombra'.Parece que Carrie lucrou com aquela noite, uma vez que vendeu as cuecas que supostamente pertenciam ao filho mais novo de Carlos III. A peça terá sido adquirida pelo dono de um clube de striptease de San Diego, Califórnia (EUA), chamado Dino Palmiotto, num leilão, e terá custado cerca de 250 mil euros. Palmiotto considera que esta é uma peça histórica, que remonta aos dias de playboy do príncipe, e acha que poderá ser uma grande atração para os turistas. "Calculo que há cerca de um milhão de britânicos, ou pessoas com ascendência britânica, aqui na Califórnia que adorariam vê-las. O Harry também é sempre bem-vindo ao clube, assim como a Meghan", disse o proprietário, segundo o site Tikitakas. , disse o proprietário, segundo o site Tikitakas.

Continua a polémica em torno das fotos íntimas do príncipe Harry que Carrie Royale, uma stripper com quem este privou numa festa em Las Vegas, em 2012, ameaça publicar na Onlyfans, uma rede social com conteúdos para adultos, como 'vingança' por não ter sido mencionada o seu nome no livro de memórias