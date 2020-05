Polémica de Hélder no 'Big Brother' já é notícia no Brasil

A carregar o vídeo ...

Hélder do BB tem atitude discriminatória contra Edmar

O comportamento de Hélder na casa do 'Big Brother' ganha cada vez mais destaque e já chegou ao Brasil. O caso foi noticiado por um dos maiores sites brasileiros, 'Hugo Gloss', que conta com mais de 15 milhões de seguidores em todo o Mundo.A imprensa internacional dá destaque também ao caso de Pedro Alves que também já revelou comportamentos de discriminação sexual.Polémicas que têm alimentado o novo formato da TVI e que se revelam cada vez mais intensas. Recorde-se que Hélder foi alvo de uma nomeação e a sua permanência na casa está em risco. Os resultados serão revelados no próximo domingo.