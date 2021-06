Polémica em direto na TVI: Tony Carreira pede a Goucha para retirar do ar música da filha Sara

Tony Carreira esteve ontem à tarde na TVI para o programa especial 'Bom Para Portugal', em parceria com uma cadeia de supermercados.Na emissão, em que também atuou o filho David Carreira, o artista falava com Manuel Luís Goucha quando se aperecebeu que em pano de fundo passava uma música da filha Sara, que morreu a 5 de dezembro num trágico acidente de automóvel.Incomodado e de lágrimas nos olhos, apresssou-se a reagir:

O cantor começa aos poucos a retomar as suas rotinas após a morte da filha Sara. Esta tarde anunciou também que no dia 23 de julho estará em palco no Casino Estoril para um concerto, cuja venda de bilhetes reverte para a associação em nome da filha, Sara Carreira.