Polémica marca concerto de Anitta: Artista fez playback e partiu óculos a fã

01:30

Ana Maria Ribeiro

A atuação de Anitta no Rock in Rio Lisboa ficou marcada por várias polémicas que estão a agitar as redes sociais. A brasileira, que cantou no último dia do festival, fez playback e toda a gente reparou, mas alguns fãs notaram que a artista continuava a ‘cantar’ mesmo que a sua boca estivesse parada... E esse não foi o único motivo para reclamação. Além de o facto de ter exibido uma bandeira de Espanha – coisa que os portugueses levaram muito a mal –, a cantora de 29 anos foi acusada de ter pouca energia para manter um espetáculo de uma hora. Houve quem a comparasse a Ivete Sangalo, que, aos 50 anos, consegue melhor desempenho.