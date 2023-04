O cruzeiro que celebrou os 35 anos de percurso artístico de Tony Carreira chegou este domingo ao fim. Mas se para alguns foi um autêntico “sonho de menino”, para outros nem tanto. No desembarque das cerca de três mil pessoas, no Porto de Lisboa, estipulado entre as nove da manhã e o meio-dia, muitos passageiros queixaram-se da “desorganização” e da demora.Saiba mais no Correio da Manhã