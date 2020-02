Polémica no museu de CR7 Empresa italiana processa Ronaldo .

Sócios Hugo e Cristiano são os donos da Mussara, a empresa que gere o museu do craque português na Madeira

01:30

Mussara, a empresa que explora o Museu CR7, na Madeira, gerida por Hugo Aveiro, irmão de Cristiano Ronaldo, e da qual o jogador é o sócio maioritário, foi notificada de um processo judicial que está a decorrer em Itália interposto por uma empresa de vendas online. Tudo porque, alegadamente, vendeu camisolas da Juventus naquele espaço museológico sem autorização dos detentores dos direitos.



A Pegaso di Valenti Rocco, empresa italiana de venda online de vestuário desportivo, com sede em Turim, requereu a abertura do processo numa carta rogatória que deu entrada na última 6ª feira no Tribunal da Comarca da Madeira.

