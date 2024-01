Polémica nomeação de príncipe Harry para prémios de aviação gera fúria O filho do rei de Inglaterra está na corrida aos Óscares da aviação, mas a indicação está a fazer correr rios de tinta nas redes sociais.

A nomeação do príncipe Harry como uma ‘Lenda Viva da Aviação’ está a gerar polémica. O filho do rei Carlos III foi mencionado ao lado de figuras como Buzz Aldrin, o segundo astronauta a pisar na superfície da Lua a bordo da ‘Apollo 11’, em 1969, mas há quem não perceba porque é que o duque de Sussex está no rol de “pessoas notáveis com realizações extraordinárias na aviação”. “Estou ansioso para que todos os outros pilotos militares do mundo recebam o mesmo prémio com base nas suas realizações nesse campo” e “Isto é uma piada? Quais são as coisas lendárias que ele fez?” são apenas alguns dos comentários indignados que já circulam nas redes sociais. Os prémios, uma espécie de ‘Óscares da aviação’, vão ser entregues numa cerimónia que será apresentada pelo ator John Travolta e vai acontecer no dia 19, em Beverly Hills, na Califórnia (EUA). Juntamente com o príncipe, estão nomeados pilotos da Marinha americana, o antigo recordista mundial de velocidade Steve Hinton, o astronauta Buzz Aldrin, mas também figuras como Jeff Bezos, Tom Cruise, Harrison Ford, Morgan Freeman, Elon Musk e o príncipe saudita Sultan bin Salman Al Saud.

