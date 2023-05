Polémica: Rui Oliveira compara o ‘Cristina Talks’ a uma seita

Rui Oliveira, apresentador do programa da CMTV ‘Noite das Estrelas’ ao lado de Maya, falou com a revista ‘Sábado’ e, entre os mais variados assuntos da atualidade, abordou o ‘Cristina Talks’. O marido de Manuel Luís Goucha admite que assistiu ao evento da ‘patroa’ da TVI na Altice Arena, em Lisboa, com um grupo de amigos.“Queríamos tentar entender o que leva aquelas pessoas a pagar 19 euros para ir ali. Aprendem o quê? Percebi que o evento é preparado como os das seitas e cheguei à conclusão que o grande problema das pessoas é não estarem satisfeitas com a vida e não terem motivação”, revela Rui Oliveira. E termina: “Quem precisar de ajuda, mais vale pegar nos 19 euros e procurar um psicólogo.”