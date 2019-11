Polémicas ensombram casamento de José Mourinho

01:30

Carolina Cunha

José Mourinho foi fotografado em Londres, no último domingo, sem a aliança de casamento e o caso foi notícia no ‘El País’, que questionou se o ‘Special One’ estaria separado da mulher, Matilde Faria, com quem mantém uma relação há mais de 30 anos.Na sequência das notícias que davam conta de uma possível separação, o representante legal do treinador apressou-se a desmentir os rumores. "Está tudo muito bem. Simplesmente o José levantou-se muito cedo no domingo e esqueceu-se do relógio e da aliança, quando saiu de casa para ir para Liverpool comentar o jogo com o Manchester City", fez saber.Recorde-se que, ao longo dos últimos anos, o casamento do técnico português tem estado envolto em várias polémicas, com Mourinho acusado pela imprensa britânica de infidelidade e de viver um casamento de fachada. O casal sempre negou os rumores.