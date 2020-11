Polémico concorrente da 'Quinta' Larama encontrado morto

12:41

Luís Larama, ex-concorrente do reality show ‘A Quinta’ da TVI e vencedor do ‘Big Brother Angola’ morreu, esta segunda feira.

Segundo a imprensa angolana, Larama terá sido "encontrado morto nas imediações do condomínio onde residia há mais de quatro anos".

Apesar das autoridades se encontrarem no local, as causas da morte ainda não foram divulgadas.

De acordo com o ‘Ango Portal’, um primo de Larama revelou que este sofria com "dores no estômago", porém não se dirigiu ao hospital e terá sido encontrado sem vida pelo próprio primo.