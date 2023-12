Polémico início de relação do rei Carlos III e da rainha Camilla abordado em documentário Relação conturbada do atual rei com Camilla volta a ser analisada, agora na BBC.

Carlos III, Camila

Foto: ANDREW BOYERS/ reuters

O polémico início da relação do rei Carlos III e da rainha Camilla - que ao longo dos anos fez correr muita tinta no Reino Unido - é abordado num novo documentário, lançado ontem pela BBC, com o título ‘Charles III: The Coronation Year’ ( ‘Carlos III: O Ano da Coroação’). Este trabalho da TV pública britânica conta com a participação de algumas figuras da monarquia. Apesar de não falarem das traições e escândalos que marcaram a relação de Carlos e Camilla ao longo dos anos, a princesa Ana e a irmã da rainha, Annabel Elliot, elogiam a mulher do rei, mencionando como os dois tiveram de "lutar" para ficarem juntos.



Annabel define-a como "alguém completamente leal". "Eles são yin e yang. São polos opostos, mas acho que funcionam maravilhosamente bem", acrescenta Annabel.

