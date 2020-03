Polícia apanha jogador do Real Madrid a furar quarentena

01:30

Rute Lourenço

O antigo jogador do Benfica Luka Jovic furou a quarentena imposta em Espanha para surpreender a namorada, Sofija Milo, no aniversário. O craque, que atualmente alinha pelo Real Madrid, apanhou um voo para Belgrado, na Sérvia – o seu país natal –, de forma a estar com a companheira. Quando chegou ao destino, Jovic avisou as autoridades da morada onde iria estar em isolamento. No entanto, quando a polícia lhe bateu à porta para confirmar que se encontrava em isolamento, o craque estava a divertir-se com a namorada.O caso está a gerar grande polémica e já foi anunciado que, mal termine a quarentena imposta, o jogador será alvo de uma queixa-crime. Luka Jovic incorre numa pena que pode ir até aos três anos de prisão e a uma multa de 1300 euros.A ministra do Interior da Sérvia já reagiu à polémica e promete mão pesada para o futebolista dos merengues, de 22 anos, e para outros casos deste género. "Ser atleta rico não nos impede de aplicar multas. Ou cumprem as regras ou vão para a prisão. Vai responder em tribunal na hora certa", afirmou em entrevista para a televisão sérvia.