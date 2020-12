Polícia chamada aos estúdios do Big Brother

"O verdadeiro reality vive-se cá fora”. Esta foi uma das expressões mais replicadas pelos espectadores nas redes sociais do ‘Big Brother’, durante a última gala do reality show. Minutos antes do arranque da emissão do último domingo, a ex-concorrente Joana provocou o alvoroço nos bastidores ao chamar a GNR aos estúdios da Venda do Pinheiro para apresentar queixa contra Rui Pedro. A jovem de Cascais acusou o empresário de a ter ameaçado de morte.





CM, esta segunda-feira, Rui Pedro negou todas as acusações. “A GNR foi ao local, fruto de uma mentira que a Joana inventou. Estou seriamente preocupado com a postura dela cá fora. Tem alguma patologia por resolver. Quando cheguei à gala abordei a Joana a dois ou três metros de distância e disse-lhe: ‘Já chega de falar no meu nome. O jogo é lá dentro e não cá fora’. A Carina [outra concorrente, que desistiu do reality] é testemunha”.



Indignado, Rui Pedro assegura ter “colaborado com as autoridades” que o interrogaram. “Disseram para não dar importância. Vou mover um processo judicial contra a Joana”, diz.





No entanto, as versões não coincidem. Joana, que acabou por não participar na gala, mantém a tese de que foi vítima de ameaça. “Todos os acontecimentos relatados sobre a noite de domingo correspondem à verdade. Várias pessoas viram e a GNR foi chamada ao local”, escreveu no Twitter, após as várias tentativas do CM para um comentário sobre a polémica. Carina, a alegada “testemunha” que assistiu ao encontro de Joana e Rui Pedro, pode vir a ser chamada a depor. “Tive de ser indicada como testemunha, não entendi porquê. A GNR disse que fui identificada e que, se isto for para a frente, tenho de falar. Quando a GNR nos pede para falar, somos obrigados. Mas não posso falar de uma coisa que eu não vi”, defendeu-se, em conversa com a imprensa.





A TVI diz não ter responsabilidade sobre o sucedido nos bastidores. “É uma questão que está entregue às autoridades competentes, até porque a situação não tem nada a ver com a TVI ou a Endemol. Tem a ver com duas pessoas que são ex-concorrentes”.