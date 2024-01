Polícia foi chamada várias vezes à casa do ator Nuno Homem de Sá

Nuno Homem de Sá e Frederica Lima

01:30

Nuno Homem de Sá, de 61 anos, está a viver um romance com a atriz Nádia Lopes, de 34, mas deu uma entrevista à revista ‘TV7 Dias’ em que fala do relacionamento com a ex-namorada, Frederica Lima, de 33.





Nove meses depois da separação, o ator confessou que houve erros “de parte a parte” e não escondeu que aconteceram discussões num tom mais alto e ofensas à mistura. E assumiu ainda que as autoridades foram chamadas a casa do ex-casal depois de uma discussão mais violenta. “Sim, a GNR veio lá a casa uma vez, porque eu parti uma mesinha ou uma coisinha qualquer. Foi no dia em que me ‘passei dos carretos’ a sério e sim atirei com aquilo ao chão. Aquilo partiu-se e alguém se lembrou que era boa ideia chamar a polícia”, disse Nuno Homem de Sá. O ator refere ainda que “não houve qualquer agressão”. No entanto, o CM sabe que as autoridades não foram apenas chamadas naquela vez e que o artista teve outros episódios em que partiu mais do que uma “mesinha ou uma coisinha qualquer”.