Polícia sonha cantar para Cristiano Ronaldo

António Brandão acumula há 28 anos funções de agente da PSP no Porto com as de cantor. "Desde os nove anos que o meu sonho é a música. Sou polícia quando trabalho e artista nas folgas e não vejo problema nenhum nisso. Já lancei três álbuns, atuei em vários palcos. Um deles o do [festival] Marés Vivas. Um dia gostava de cantar para o Cristiano Ronaldo e mostrar-lhe uma música que fiz para ele", conta o agente, que utiliza Rey Brandão como nome artístico.