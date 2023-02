Políticos reunidos na despedida a Manuel Rocha Marido da jornalista Fátima Campos Ferreira morreu no domingo, aos 75 anos.

Políticos reunidos na despedida a Manuel Rocha

Várias caras conhecidas da área da política e da televisão marcaram esta segunda-feira presença no velório de Manuel Rocha, marido de Fátima Campos Ferreira, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.



Entre as presenças mais notadas estiveram Ramalho Eanes (antigo Presidente da República), Leonor Beleza, Fernando Seara, Marques Mendes, Carlos Moedas, Fernando Póvoas ou Júlio Isidro. Manuel Rocha, jornalista e ex-diretor de Informação da RTP, morreu no passado domingo, aos 75 anos. Esta terça-feira tem lugar o funeral, a partir das 15h00.

