Pompons, palavrões e gaivotas: Os medos e segredos de Adele

Miguel Azevedo

Para lá da peculiar artista em que se tornou, Adele é também uma mulher igual a todas as outras, com os seus vícios, defeitos e segredos, alguns tão singulares quanto ela própria.A cantora tem, por exemplo, na confeção de pompons um dos seus passatempos preferidos e até já revelou que os vende numa loja de artesanato. Por causa dos nervos, tem o ritual de vomitar antes de subir ao palco ("é sinal de que será um grande espetáculo", diz), não se coíbe de dizer palavrões ("um mal de família", justifica) e adora pregar partidas (a vítima é, na maior parte da vezes, a amiga Lily Allen).Diz-se que só passa champô no cabelo de dois em dois meses e que não gosta de mostrar os braços, escolhendo quase sempre vestidos com mangas. Tem um cão chamado Louis Armstrong, é especialista em cupcakes e esconde um segredo, que na verdade é uma fobia, que a impede muitas vezes de ir à praia: tem um medo pavoroso de gaivotas!