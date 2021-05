Populares em histeria à porta da nova casa milionária de CR7 em Lisboa

Devido ao forte impacto mediático da passagem do craque pela capital portuguesa, o internacional português tem sido surpreendido por vários admiradores ao longo dos últimos dias, que esperam pela sua saída à porta do prédio.No mesmo vídeo ouve-se a clara histeria dos vários admiradores que se juntaram nas imediações do edifício para cumprimentarem Ronaldo.Uma recente remodelação na cobertura do prédio deixou o jogador da Juventus debaixo de atenções. Os vizinhos mostraram-se desagradados com as recentes mudanças ordenadas pelo craque e até já se terão manifestaram nesse sentido.Ao longo dos últimos dias, Ronaldo e Georgina têm passado por vários espaços de luxo em Lisboa. Escolheram, por exemplo, o restaurante do chef Olivier Costa para jantar.