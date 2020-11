Popularidade de Príncipe Carlos e Camilla cai a pique após novas revelações de infidelidade a Diana

19 nov 2020 • 15:23

A nova temporada da série 'The Crown', da Neflix, que acabou de estrear, está a comprometer a imagem do herdeiro ao trono, o príncipe Carlos, e da sua mulher, Camilla Parker Bowles.A série regressa ao início da relação de Carlos com a princesa Diana, sempre com Camilla em pano de fundo, e revela as infidelidades do filho de Isabel II antes e durante o casamento - os dois chegaram mesmo a envolver-se um dia antes da cerimónia., diz o autor da biografia de Meghan e Harry 'Finding Freedom', garantindo que a popularidade do casal já está a cair.A série, que está a deixar a família real britânica à beira de um ataque de nervos, descreve ainda a luta de Diana contra a bulimia e o constante sofrimento com o marido, que lhe terá dito que não a amava na véspera do casamento.