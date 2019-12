"Por favor, partilhem. É meu tio": Ex-concorrente de reality show faz apelo para encontrar familiar

"Olá a todos, este é o meu tio, está desaparecido desde o dia 23 de Dezembro! Quero partilhar o máximo possível esta fotografia na esperança de chegar a todo o lado!

Venho aqui pedir a vossa ajuda, já de uma certa forma em modo desespero, que identifiquem", apelou a jovem Kika Gomes, a jovem que se estreou no reality show da TVI, Casa dos Segredos.Recorde-se que o homem, de 82 anos, está desaparecido desde domingo passado, após ter ido comprar carne a um supermercado, em Castro Daire.A viatura foi encontrada a 40 quilómetros de distância na serra da Freita, São Pedro do Sul. A carteira e a carne estavam no carro, mas do homem não houve mais qualquer sinal.Bombeiros e GNR fizeram buscas sem sucesso.