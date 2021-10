"Portugal era perto de mais": diz rei Juan Carlos de Espanha sobre exílio em novo livro

01:30

Miguel Azevedo

Quando saiu de Espanha para o exílio, Juan Carlos esteve para vir para Portugal (era a sua primeira escolha), mas o nosso país "era perto de mais". Quem o revela é o próprio rei emérito no livro ‘Mon roí dechu’ (‘Meu rei deposto’), da autoria da escritora Laurence Debray, e que vai ser publicado em França. Nele, Juan Carlos sugere que era a família que não o queria por perto. "Pediram-me que fosse para mais longe", refere. "Aqui não estou a incomodar a coroa". Sobre um possível regresso a Espanha, o antigo rei não satisfaz a curiosidade: "Não faço ideia. Alguns estão muito felizes por eu me ter vindo embora."O livro refere que Juan Carlos está de costas voltadas com o filho, o atual rei de Espanha, Filipe VI, e que este nem sequer lhe telefonou no passado dia 5 de janeiro, quando celebrou 83 anos de idade. No entanto, ao jornal ‘El Mundo’, Juan Carlos já desmentiu essa passagem do livro, garantindo que o filho lhe fez sim um telefonema. "Foi uma má interpretação" da autora, explicou.A obra revela ainda tudo sobre a nova vida de Juan Carlos, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde é acompanhado por 4 guarda-costas e um casal filipino que cuida de si. O antigo rei levanta-se às sete da manhã, lê os jornais no tablet, faz ginástica e piscina.