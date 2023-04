“Portugal recusa-se a dar-me a nacionalidade”, diz Marcantonio Del Carlo Ator refere que é mais português que italiano.

Marcantonio Del Carlo

01:30

No Dia da Liberdade, Marcantonio Del Carlo assinalou a data nas redes sociais, ainda que lhe seja negada a nacionalidade portuguesa. “Há mais de 30 anos que vivo neste País. Sou mais português do que italiano. Defendo o nome de Portugal para onde vou, mas Portugal recusa-se a dar-me a nacionalidade portuguesa. Porquê? Burocracias do costume”, escreveu o ator, que nasceu em Itália há 57 anos. “Viva o 25 de Abril! Mesmo que o Estado burocrata português me continue a negar a nacionalidade portuguesa que tanto já pedi. Viva Portugal!”, terminou.

Mais sobre