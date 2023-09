Enlace entre Alba Baptista e Chris Evans aconteceu em casa do ator, com a família e amigos chegados.

Chris Evans e Alba Baptista já não escondem relação, que dura há um ano

A atriz portuguesa, de 26 anos, e Chris Evans, de 42, casaram em segredo no passado fim de semana. A cerimónia aconteceu na casa do ator, conhecido pela personagem ‘Capitão América’, em Boston, nos Estados Unidos.Veja mais no Correio da Manhã