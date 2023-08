Portuguesa encanta marca de sutiã

Verónica Correia tem 21 anos

já contou a história: Verónica Correia, de 21 anos, é a portuguesa que deixou a América louca. Tudo porque, num concerto do rapper Drake, no Barclays Center em Brooklyn, em Nova Iorque, atirou o seu próprio sutiã, de tamanho 36G, ao artista, num momento de grande euforia e acabou por chamar a atenção do cantor, de 36 anos, que pediu à sua equipa para localizar a jovem, catapultando-a assim para a ribalta.Saiba mais no Correio da Manhã